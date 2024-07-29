Агентство инноваций и цифрового развития увеличило убыток на 65%

Агентство инноваций и цифрового развития при министерстве цифрового развития и транспорта завершило 2023 год с убытком в 7,652 млн манатов, что на 65,4% больше, чем в 2022 году.

Агентство инноваций и цифрового развития при министерстве цифрового развития и транспорта завершило 2023 год с убытком в 7,652 млн манатов, что на 65,4% больше, чем в 2022 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет агентства.

При этом накопленный убыток учреждения увеличился на 45,9% до 24,309 млн манатов.

По состоянию на 1 января текущего года активы Агентства инноваций и цифрового развития составляли 60,58 млн манатов, что на 16,3% больше, чем год назад. За отчетный период обязательства агентства увеличились на 30,3%, до 42,286 млн манатов, а балансовый капитал снизился на 6,9%, до 18,294 млн манатов.