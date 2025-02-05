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Агентство информационно-коммуникационных технологий выбирает аудитора

Агентство информационно-коммуникационных технологий выбирает аудитора Агентство информационно-коммуникационных технологий объявило запрос котировок на аудит финансовой отчетности за 2024 год.
Финансы
5 февраля 2025 г. 17:01
Агентство информационно-коммуникационных технологий выбирает аудитора

Агентство информационно-коммуникационных технологий объявило запрос котировок на аудит финансовой отчетности за 2024 год.

Как сообщает Report, плата за участие в запросе составляет 13 манатов.

Претенденты могут представить свои предложения до 19 февраля по адресу: город Баку, Сабаильский район, улица Узеира Гаджибекова, 48, где расположено Агентство.

Рассмотрение предложений состоится 19 февраля в 16:00 по указанному адресу.

В прошлом году победителем этого запроса стал "HLB Азербайджан". Компании было выплачено 4 500 манатов.

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Версия на азербайджанском языке İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Agentliyi auditor seçir

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