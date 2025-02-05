Агентство информационно-коммуникационных технологий выбирает аудитора

Агентство информационно-коммуникационных технологий объявило запрос котировок на аудит финансовой отчетности за 2024 год.
Как сообщает Report, плата за участие в запросе составляет 13 манатов.
Претенденты могут представить свои предложения до 19 февраля по адресу: город Баку, Сабаильский район, улица Узеира Гаджибекова, 48, где расположено Агентство.
Рассмотрение предложений состоится 19 февраля в 16:00 по указанному адресу.
В прошлом году победителем этого запроса стал "HLB Азербайджан". Компании было выплачено 4 500 манатов.