Агентство информационно-коммуникационных технологий выбирает аудитора

Агентство информационно-коммуникационных технологий объявило запрос котировок на аудит финансовой отчетности за 2024 год.

Агентство информационно-коммуникационных технологий объявило запрос котировок на аудит финансовой отчетности за 2024 год.

Как сообщает Report, плата за участие в запросе составляет 13 манатов.

Претенденты могут представить свои предложения до 19 февраля по адресу: город Баку, Сабаильский район, улица Узеира Гаджибекова, 48, где расположено Агентство.

Рассмотрение предложений состоится 19 февраля в 16:00 по указанному адресу.

В прошлом году победителем этого запроса стал "HLB Азербайджан". Компании было выплачено 4 500 манатов.