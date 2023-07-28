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Агентство информационно-коммуникационных технологий обнародовало свой первый финансовый отчет

Агентство информационно-коммуникационных технологий обнародовало свой первый финансовый отчет Агентство информационно-коммуникационных технологий при Министерстве цифрового развития и транспорта завершило первый год своей деятельности в 2022 году с убытком в 9 тыс. манатов.
Финансы
28 июля 2023 г. 17:40
Агентство информационно-коммуникационных технологий обнародовало свой первый финансовый отчет

Агентство информационно-коммуникационных технологий при Министерстве цифрового развития и транспорта завершило первый год своей деятельности в 2022 году с убытком в 9 тыс. манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет Агентства.

Согласно документу, убыток был сформирован за счет административных расходов учреждения в размере 9 тыс. манатов.
По состоянию на 1 января текущего года активы Агентства информационно-коммуникационных технологий составляли 994 тыс. манатов, в том числе обязательства - 4 тыс. манатов, балансовый капитал - 991 тыс. манатов.

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