Агентство информационно-коммуникационных технологий обнародовало свой первый финансовый отчет

Агентство информационно-коммуникационных технологий при Министерстве цифрового развития и транспорта завершило первый год своей деятельности в 2022 году с убытком в 9 тыс. манатов.

Агентство информационно-коммуникационных технологий при Министерстве цифрового развития и транспорта завершило первый год своей деятельности в 2022 году с убытком в 9 тыс. манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет Агентства.

Согласно документу, убыток был сформирован за счет административных расходов учреждения в размере 9 тыс. манатов.

По состоянию на 1 января текущего года активы Агентства информационно-коммуникационных технологий составляли 994 тыс. манатов, в том числе обязательства - 4 тыс. манатов, балансовый капитал - 991 тыс. манатов.