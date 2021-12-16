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Агентство господдержки НПО обсудило сотрудничество с Исламским банком развития

Агентство господдержки НПО обсудило сотрудничество с Исламским банком развития В Агентстве государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики состоялась встреча с представителями Исламского банка развития (IDB).
Финансы
16 декабря 2021 г. 21:19
Агентство господдержки НПО обсудило сотрудничество с Исламским банком развития

В Агентстве государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики состоялась встреча с представителями Исламского банка развития (IDB).

Как передает Report, на встрече приняли участие менеджер Исламского банка развития в стране Фарид Ахмад Хан, руководитель операционной группы Кокхоржон Аминов, генеральный координатор по техническому сотрудничеству Ахмед Фарук Дикен, представитель по делам молодежи Шариа Валкер, представитель банка в стране Лала Юсифова и другие представители.

Исполнительный директор Администрации президента, заместитель председателя наблюдательного совета агентства Вусал Гулиев, поприветствовал гостей и проинформировал их о деятельности и будущих целях агентства. Отметив проделанную работу по развитию сектора НПО в стране, Гулиев коснулся возможностей сотрудничества между НПО в Азербайджане и странами-членами Исламского банка развития. Он предложил Агентству совместно с Исламским банком развития проводить конкурсы грантов для НПО, а также реализацию программ институционального развития.

В ходе встречи региональный операционный менеджер Исламского банка развития Фарид Ахмад Хан подчеркнул важность возможностей для институтов гражданского общества стран-членов Исламского банка развития выполнять важную работу в области гражданского общества.

Затем исполнительный директор Агентства Айгюн Алиева рассказала о грантовых конкурсах, проводимых для местных неправительственных организаций по приоритетным направлениям Агентства, а также о проектах, включенных в эти конкурсы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyi İslam İnkişaf Bankı ilə əməkdaşlığı müzakirə edib

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