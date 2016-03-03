​Агентство Fitch снизило рейтинг "Азерэнержи"

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) ОАО "Азерэнержи" с "BBB-" до "BB+", краткосрочный РДЭ - с "B" до "F3", прогноз по кредитному рейтингу "негативный". Как сообщает Report, агентство обосновало это снижением суверенного рейтинга Азербайджана. Отмечается, что в феврале этого года агентство снизило суверенный рейтинг Азербайджана с "BBB-" до "BB+".

Совмещение рейтинга компании с суверенным рейтингом Азербайджана отражает сильные правовые, стратегические и операционные связи компании с государством. Правительство также выступило гарантом по всем долгам компании на конец 2015 года.

Fitch предполагает, что объем долгов, по которым получены государственные гарантии, останется стабильным в течение 2016-2018 годов, не ожидается изменений в правовых связях с государством в обозримом будущем, так как не намечается приватизация "Азерэнержи".

Государство профинансировало 35% (930 млн. манатов) капитальных вложений компании в 2009-2015 годах. Fitch указывает на вероятность получения "Азерэнержи" в 2016-2019 годах средств в объеме 3,7 млрд. манатов на инвестиционные нужды.

Агентство отмечает, что после декабрьской девальвации 2015 года кредитный профиль ОАО "Азерэнержи" ослаб. Так, возникло несоответствие между долгами компании в иностранной валюте и доходами в национальной валюте. Также отмечаются ограниченные возможности по хеджированию валютных рисков. Так, на конец 2015 года практически долги компании выражены в иностранной валюте - долларах, евро и иенах. Агентство прогнозирует рост коэффициента левериджа с 7,5 в 2014 году до 20 в 2016-2018 годах.

Fitch ожидает, что ухудшение финансовых показателей "Азерэнержи" затруднит погашение долгов. Так, выявлено нарушение коэффициента погашения кредита, предусмотренного в договоре с Азиатским банком развития (АБР).

Агентство также отмечает, что ОАО "Азерэнержи" является естественным монополистом на рынке производства и распределения электроэнергии, что свидетельствует о значении компании в экономике Азербайджана, несмотря на довольно низкий вклад в ВВП страны.