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Агентство Fitch улучшило прогноз по рейтингу Morgan Stanley

Агентство Fitch улучшило прогноз по рейтингу Morgan Stanley Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг американского банка Morgan Stanley на уровне "А" и улучшило прогноз по нему до позитивного со стабильного.
Финансы
19 ноября 2021 г. 11:44
Агентство Fitch улучшило прогноз по рейтингу Morgan Stanley

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг американского банка Morgan Stanley на уровне "А" и улучшило прогноз по нему до позитивного со стабильного.

Как передает Report, в сообщении агентства говорится о том, что подтверждение рейтинга отражает стабильные показатели компании в условиях пандемии, устойчивую позицию капитала и сохранение приверженности своей стратегии по диверсификации.

Fitch отмечает, что подтверждение рейтинга Morgan Stanley также отражает высокие операционные показатели компании за последние несколько кварталов, его сильную капитальную позицию и надежную инфраструктуру рисков, которые позволили ему выявлять и устранять рискованные позиции, чтобы избежать значительного финансового воздействия на его сегмент институциональных ценных бумаг.

Банк Morgan Stanley был основан в 1935 году. Одно из основных направлений деятельности - доверительное управление активами. Финансовая корпорация действует на территории более 40 стран.

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