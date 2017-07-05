Агентство Fitch сохранило рейтинг Atabank стабильным

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Завершившийся в мае процесс консолидации с Caspian Development Bank (CDB) не оказал непосредственного влияния на рейтинг ОАО Atabank. Как сообщает Report, об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Fitch.

Согласно отчету, высокие коэффициенты адекватности капитала вновь созданного банка положительно скажутся на Atabank, чей кредитный портфель до слияния ухудшился. В итоге Fitch принял решение сохранить рейтинг банка на уровне "B-".

Fitch отмечает, что контроль над Atabank перешел к ОАО Synergy Group, и позитивно оценивает вливание в капитал банка дополнительных 20 млн манатов. Коэффициент адекватности капитала 1-го уровня на 1 июня вырос до 21,4%, коэффициент адекватности совокупного капитала – до 22,9% (нормативы 5% и 10% соответственно). В отчете говорится, что эти коэффициенты на 1 мая составили соответственно 12,8% и 14,2%. Fitch связывает улучшение с высоким уровнем коэффициентов адекватности капитала CDB (примерно 40%).

Агентство также подчеркивает, что объем проблемных кредитов банка может составить примерно 23%.