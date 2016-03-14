Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Международное агентство Fitch снизило прогноз по кредитному рейтингу ОАО Azsigorta со "стабильного" на "негативный". Рейтинг финансовой устойчивости страховщика (İFS) подтвержден на уровне "B+".

Как передает Report, Fitch обосновало снижение прогноза пересмотром 26 февраля рейтинга и прогноза Азербайджана. Рейтинг ОАО Azsigorta отражает рентабельность и его сильную позицию на страховом рынке. Снижение прогноза по рейтингу агентство объяснило негативным влиянием общей макроэкономической ситуации на страховой сектор, сокращением доходов, возможными рисками инвестиционного портфеля.

Агентство, проанализировав страховой сектор Азербайджана, отметило, что нынешняя макроэкономическая ситуация приведет к сокращению выплат по добровольным видам страхования, и страховых взносов в сфере грузоперевозок из-за снижения объемов импорта. Так, в 2010-2014 годах 34% страховых выплат ОАО Azsigorta составили выплаты в сфере грузоперевозок импортируемых товаров.

Fitch также отметило вероятность повышения прогноза по рейтингу с "негативного" на стабильный" благодаря снижению инвестиционных рисков.