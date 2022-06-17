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Агентство Fitch Ratings получило награды за точные прогнозы по Азербайджану

Агентство Fitch Ratings получило награды за точные прогнозы по Азербайджану Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings получило ряд наград в рамках Focus Economics 2022 Analyst Forecast Awards за прогнозы по различным рынкам, таким как Азербайджан, Боливия, Индонезия, Корея, Польша и Катар.
Финансы
17 июня 2022 г. 12:56
Агентство Fitch Ratings получило награды за точные прогнозы по Азербайджану

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings получило ряд наград в рамках Focus Economics 2022 Analyst Forecast Awards за прогнозы по различным рынкам, таким как Азербайджан, Боливия, Индонезия, Корея, Польша и Катар.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Fitch Ratings.

Также сообщается, что аналитики организации дали наиболее точные прогнозы для многих стран по таким показателям, как рост ВВП, инфляция и курсы валют.

"Эти награды являются еще одним доказательством качества нашего экономического прогнозирования как в рамках Fitch Solutions, так и Fitch Ratings. Этот результат подчеркивает общую силу нашей группы и высокий уровень людей, которые делают эти прогнозы”, - сказал Ник Морган, глава Fitch Solutions по анализу финансовых рисков.

Отметим, что Fitch Group подтвердила свой статус одной из самых точных в мире организаций по прогнозированию экономики, получив в общей сложности 181 награду за решения Fitch Solutions и Fitch Ratings в рамках ежегодной премии FocusEconomics 2022 Analyst Forecast Awards.

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Версия на английском языке Fitch named one of world’s most accurate economic forecasters
Версия на азербайджанском языке "Fitch Ratings" Azərbaycanla bağlı dəqiq proqnozlara görə mükafatlara layiq görülüb

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