​Агентство Fitch приостановило оценку рейтинга Kapital Bank

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте ОАО Kapital Bank на уровне "BB-" с прогнозом "стабильный". Наряду с этим, агентство объявило о приостановке оценки будущего рейтинга банка.

Как сообщает Report, приостановка оценки рейтинга связана с отказом Kapital Bank от участия в данном процессе.

Отметим, что агентство Fitch 21 сентября 2015 года повысило долгосрочный кредитный рейтинг Kapital Bank с уровня "B+" до "BB-" и увеличило устойчивый рейтинг банка с "b" до "b+". Основанием для пересмотра агентством кредитного рейтинга стала вероятность поддержки банка со стороны правительства. Повышение устойчивого рейтинга банка агентство объяснило приемлемым уровнем долларизации баланса, что ограничивает влияние на валютные риски, качеством и рентабельностью активов, высоким уровнем капитализации.