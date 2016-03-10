​Агентство Fitch утвердило рейтинги трех коммерческих банков Азербайджана

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch утвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Международного банка Азербайджана (МБАА) и Pasha Bank на уровне "BB" и "BB-" соответственно. Наряду с этим, агентство снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Accessbank с "BBB-" до "BB+".

Как сообщает Report, Fitch присвоил всем трем банкам негативный прогноз по рейтингу. Рейтинги банков отражают суверенный рейтинг Азербайджана. Отмечается, что 26 февраля этого года агентство снизило суверенный рейтинг Азербайджана до "BB+".

Рейтинг МБА на уровне "BB" отражает поддержку банка со стороны государства. Так, правительство оказало финансовую помощь банку в размере 3 млрд. манатов. Акционеры намерены увеличить уставный капитал до 500 млн. манатов, в то же время ожидается, что доля министерства финансов в МБА увеличится с 51,1% до 80%.

Пересмотр рейтинга Accessbank с "BBB-" до "BB+", а рейтинга поддержки - с "2" до "3" отражает пересмотр суверенного рейтинга страны. Агентство отмечет рост валютных рисков, а также возможность очередного пересмотра рейтинга банка в зависимости от поддержки международных финансовых организаций.

Агентство Fitch, подтвердившее кредитный рейтинг Pasha Bank на уровне "BB-", отмечает, что банк имеет системное значение и может рассчитывать на поддержку государства причине его тесных связей с Kapital Bank. По итогам первой половины 2015 года, банк обладает 8,1% совокупных банковских депозитов, 3,2% общего объема кредитования всей банковской системы страны.