​Агентство Fitch подтвердило рейтинг валютных облигаций на уровне BBB

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг валютных облигаций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) на уровне BBB со "стабильным" прогнозом.

Как сообщает Report, полученные от размещения облигаций на международном рынке средства планируется направить на капитальные расходы и финансирование общих корпоративных целей.

При подтверждении рейтинга учитывался рейтинг Азербайджана на уровне BBB/Stable, так как SOCAR является стратегически значимой компанией в сферах нефтяной и газовой промышленности. SOCAR поддерживает тесные связи с правительством и Государственным нефтяным фондом. SOCAR имеет краткосрочные задолженности в размере 2,2 млрд. манатов и наличные средства в размере 1,5 млрд. манатов. В Международном банке Азербайджана (рейтинг BB/Stable) хранится 50% наличных средств. Если в 2013 году краткосрочные задолженности составляли 30% от общей суммы задолженностей, то к середине 2014 года этот показатель вырос до 32%.

При сохранении суверенного рейтинга Азербайджана и государственной поддержке SOCAR рейтинг компании сохранится на этом уровне.