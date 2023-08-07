Агентство Fitch подтвердило рейтинг Туркменистана на уровне "B+"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Туркменистана в иностранной валюте на уровне "B+" с позитивным прогнозом.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Туркменистана в иностранной валюте на уровне "B+" с позитивным прогнозом.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении рейтингового агентства.

"Поддержку рейтингу оказывает очень крепкий баланс госфинансов Туркменистана, обладающего самым низким уровнем государственного долга и самый высоким показателем суверенных чистых иностранных активов (SNFA)/ВВП в группе аналогов, подкрепленный четвертыми по величине в мире запасами газа", - сказано в сообщении.

Позитивный прогноз отражает ожидания дальнейшего укрепления бюджета благодаря высоким ценам на энергоносители и сдерживанию госрасходов.

Агентство может понизить рейтинг страны в случае ухудшения состояния госбюджета и платежного баланса, вызванное, например, снижением цен на энергоносители. Повышение рейтинга может случиться за счет уверенности в том, что, напротив, улучшение в этих показателях будет устойчивым, например, благодаря стабильно высоким ценам на экспортные углеводороды или увеличению экспортных мощностей.