​Агентство Fitch отозвало кредитный рейтинг "Азербайджанских железных дорог"

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало оценку кредитного рейтинга "BBB-" и прогноза по рейтингу "негативный" ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Как сообщает Report, Fitch не сможет проводить оценку рейтинга в связи с отказом ЗАО "Азербайджанские железные дороги" от участия в процессе оценки. Агентство также не будет проводить аналитическое оценивание железнодорожной компании.

Отметим, что 5 января текущего года "Азербайджанские железные дороги" отказались от сотрудничества с агентством Standard & Poor's. По информации агентства, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" отказались от оценки рейтинга по просьбе эмитента. Об этом сообщили в московском офисе агентства. Отметим, что агентство 15 декабря 2015 года снизило кредитный рейтинг "Азербайджанских железных дорог" до уровня "BB-", прогноз по рейтингу - на "негативный". Основанием послужила трехдневная задержка в погашении кредитной задолженности.