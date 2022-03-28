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Агентство Fitch отныне не будет публиковать данные о суверенном рейтинге России

Агентство Fitch отныне не будет публиковать данные о суверенном рейтинге России Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило, что больше не будет публиковать данные о суверенном рейтинге России.
Финансы
28 марта 2022 г. 10:34
Агентство Fitch отныне не будет публиковать данные о суверенном рейтинге России

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило, что больше не будет публиковать данные о суверенном рейтинге России.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении рейтингового агентства.

"Fitch Ratings отозвало рейтинги России. Отзыв произошел по причинам, связанным с санкциями",— сказано в пресс-релизе.

Отметим, что 15 марта Евросоюз утвердил четвертый пакет санкций против РФ. Он предполагает запрет на оказание с 15 апреля услуг со стороны европейских кредитно-рейтинговых агентств для любых российских клиентов.

Ранее Fitch Ratings заявило, что аннулирует рейтинги всех российских компаний и их подразделений, попавших под санкции ЕС. Эти меры будут приняты до 15 апреля. Отозвать рейтинги российских компаний также планирует международное рейтинговое агентство Moody's.

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Версия на английском языке Fitch won't publish data on Russia's sovereign rating anymore

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