Агентство Fitch оценило рейтинг пяти банков Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

Первая новость опубликована в 11:18

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Международного банка Азербайджана (МБА) на уровне "BB", поместило рейтинг под наблюдение с пометкой "позитивный". Рейтинги ОАО Demirbank, ОАО Atabank и ОАО AGBank агентство поместило под наблюдение с пометкой "негативный". Кредитный рейтинг ОАО Unibank сохранен на уровне "B", прогноз снижен со "стабильного" на "негативный".

Как сообщает Report, решение по рейтингам указанных пяти банков связано с переходом Азербайджана 21 декабря к режиму плавающего курса. Отмечается, что это приведет к серьезному снижению коэффициента адекватности капитала вследствие рисков, связанных с активами банков в иностранной валюте.

В отчете Fitch говорится, что некоторые банки столкнулись с риском нарушения норматива по коэффициенту адекватности капитала: "Скорее всего, акционерам банкам будет дано время для увеличения капитала и приведения его в соответствие с нормативом. Это мнение сформировалось во время февральской девальвации. Кроме того, Центробанк снизил коэффициент адекватности капитала коммерческих банков с 12% до 10%, что позволит им довести коэффициент до этой нормы к концу года".

Агентство отмечает, что с учетом сокращения доходов заемщиков в валюте и снижения их платежеспособности увеличились риски по долларовой составной кредитного портфеля банковского сектора (60% сектора после девальвации).

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По мнению агентства, в случае если вкладчики и владельцы депозитов отзовут свои средства, возникнет проблема ликвидности: "Однако в последние дни такая тенденция не наблюдалась. В случае возникновения такой ситуации Центробанк может оказать поддержку банкам".

Агентство обосновало подтверждение рейтинга Международного банка Азербайджана (МБА) и помещение его под наблюдение с пометкой "позитивный" помощью правительства Азербайджана банку в регулировании плохих активов и компенсацией колебаний маната. Fitch отмечает, что выкуп правительством Азербайджана кредитов МБА в объеме 2 млрд. манатов снизит давление на капитал банка. По полученной агентством из МБА информации, правительство до конца года планирует выкупить еще 1 млрд. долларов проблемных кредитов банка, а также использовать дополнительно другие средства для сохранения платежеспособности банка.

Агентство указывает на вероятность повышения рейтинга на одну ступень в случае, если будет решен вопрос с оставшейся частью проблемных кредитов банка после девальвации.

Fitch напоминает, что активы МБА составляют 15% ВВП Азербайджана, а удельный вес в банковском секторе по данному показателю равен 36%. Кредитный портфель банка по государственным учреждениям составляет 1,5 млрд. долларов.

Агентство объясняет снижение прогноза по рейтингу ОАО Unibank со "стабильного" на "негативный" возможными трудностями в "переваривании" последствий девальвации. Банк несет большой риск из-за роста количества проблемных кредитов вследствие долларизации кредитного портфеля.

Fitch отмечает, что AGBank столкнулся с проблемой недостаточности капитала еще до девальвации, а в день девальвации открытая валютная позиция банка в 1,9 раз превысила капитал. Активы банка на 40% размещены в иностранной валюте.