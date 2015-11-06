​Агентство Fitch обнародовало рейтинги 5 банков Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch обнародовало новые рейтинги 5 коммерческих банков Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Fitch, долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте ОАО Expressbank, Unibank и Demirbank подтверждены на уровне "B", ОАО Atabank - на уровне "B-". Прогноз по рейтингам "стабильный".

Помимо этого, агентство снизило рейтинг дефолта эмитента ОАО AGBank с "B-" до "CCC", приостановило оценку прогноза по рейтингу "негативный".

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Согласно докладу, в качестве причины подтверждения рейтинга и прогноза Expressbank, Unibank, Demirbank и Atabank указывается умеренное отрицательное влияние на них неблагоприятной экономической среды, возникшей на фоне резкого падения сырьевых цен. В целом, ухудшение качества активов банковского сектора оказало влияние и на эти банки. Агентство отметило возможность снижения рейтингов в будущем, указав несколько возможных причин: резкое сокращение государственных расходов, высокий уровень долларизации задолженностей в указанных банках (Unibank - 48%, Demirbank - 34%) и февральская девальвация, резкий рост в 2013-2014 годах проблем с выплатой микрокредитов и т.д.

Несмотря на это, по мнению агентства, доходность нормальных кредитов банков и устойчивость буфера капитала позволят кратковременно сохранить качество активов на высоком уровне. В то же время циклические движения качества активов нашли отражение в низком рейтинге банков.

Относительно высокий уровень рейтингов Expressbank, Unibank, Demirbankи Atabank связан со способностью первых трех банков "переварить" сильные убытки. Среди них Unibank и Demirbank более прибыльные, Expressbank обладает более устойчивым буфером капитала.

Агентство среди основных кредитных рисков особо выделяет необеспеченные потребительские кредиты Unibank и Expressbank. Согласно отчету, в первом полугодии 2015 года доля просроченных на 90 дней и безнадежных кредитов этих банков составила 11-12% совокупных кредитов. В 2014 году этот показатель был равен 3-4%. Несмотря на это, доходность нормальных кредитов банков составила 12%, средняя доходность - 7%. Этого достаточно на покрытие возможных убытков. В Unibank объем просроченных кредитов вырос до 11%, обеспеченность резервами составила 96%. В Expressbank эти показатели равны соответственно 1,4% и 114%.

Объем просроченных кредитов Demirbank в первом полугодии составил 10%, доходность нормальных кредитов - 7,2%, обеспеченность резервами - 70%. В эти Atabank показатели равны соответственно 6,6% и 32%.

В AGBank объем просроченных кредитов составил 29%, из них 40% обеспечено резервами, адекватность капитала ниже минимального требования на 8,6%.