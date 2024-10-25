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Агентство DOST перешло от убытка к прибыли

Агентство DOST перешло от убытка к прибыли Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) завершило 2023 год с прибылью в размере 80 тыс. манатов. При этом в 2022 году Агентство понесло убытки в размере 329 тыс. манатов.
Финансы
25 октября 2024 г. 13:34
Агентство DOST перешло от убытка к прибыли

Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) завершило 2023 год с прибылью в размере 80 тыс. манатов. При этом в 2022 году Агентство понесло убытки в размере 329 тыс. манатов.

Как сообщает Report, в прошлом году доходы Агентства от государственных субсидий составили 331,72 млн манатов (на 17,1% больше по сравнению с предыдущим годом), другие доходы - 80 тыс. манатов (в 2,4 раза меньше).

Расходы на персонал составили 314,254 млн манатов (на 16,1% больше), расходы на износ - 8,472 тыс. манатов (на 28,8% больше), расходы на амортизацию - 795 тыс. манатов (в 3,3 раза больше), расходы на аренду - 1,822 млн манатов (на 9% больше), расходы на улучшение арендованных объектов по краткосрочной аренде - 28 тыс. манатов (в 3,7 раза меньше), другие операционные расходы - 5,794 млн манатов (на 41% больше), финансовые расходы - 555 тыс. манатов (на 11,9% больше).

На 1 января этого года активы Агентства DOST составили 129,383 млн манатов, что на 13,6% больше в годовом сравнении. За отчетный период обязательства организации выросли на 14,9% - до 119,279 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 0,8% - до 10,104 млн манатов.

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