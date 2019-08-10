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Агентство Bloomberg назвало богатейшие семьи мира

​Агентство Bloomberg назвало богатейшие семьи мира

Агентство Bloomberg представило рейтинг богатейших семей мира.

Как передает Report, список составлен на основе данных Bloomberg Billionaires Index.

На первой строчке рейтинга семейство Уолтон, владеющее крупнейшей в мире сетью магазинов Walmart. Совокупно, по оценке Bloomberg, члены семьи владеют состоянием в $190,5 млрд.

На втором месте рейтинга оказались наследники Фрэнка Марса, основавшего в 1911 году одноимённую компанию. По оценке Bloomberg, их состояние суммарно оценивается в $126,5 млрд.

Третье место занимают сыновья Фреда Коха, основавшего американскую корпорацию Koch Industries. Компания была основана в 1940 году, в настоящее время ею управляют Чарльз и Дэвид Кох. Суммарно их состояние Bloomberg оценивает в $124,5 млрд.

В пятёрку лидеров также вошли семейная династия Саудовской Аравии Аль-Сауд ($100 млрд) и братья Ален и Жерар Вертхаймеры — внуки основателя дома моды Chanel Пьера Вертхаймера ($57,6 млрд).

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