AGBank увеличивает уставный капитал

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ AGBank принял решение об эмиссии 3,5 млн акций на сумму 7 млн манатов номинальной стоимостью 2 маната каждая.

Как передает Report, банк обратился в Палату надзора за финансовыми рынками для взятия на государственный учет эмиссии 3,5 млн обыкновенных бездокументарных именных акций, размещаемых методом открытой подписки.

После новой эмиссии уставный капитал банка возрастет до 109,2 млн манатов. Ожидается, что эта цифра увеличиться до 125 млн манатов к концу 2018 года.

Отметим, что на внеочередном всеобщем собрании акционеров банка 4 марта 2016 года уставный капитал банка был увеличен на 77,2 млн манатов, до 102,2 млн манатов.