Агагусейн Худавердиев: Связи НДЦ с иностранными депозитариями практически отсутствуют

Связи Национального депозитарного центра (НДЦ) с иностранными депозитариями практически отсутствуют.

Связи Национального депозитарного центра (НДЦ) с иностранными депозитариями практически отсутствуют.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления НДЦ Агагусейн Худавердиев на Азербайджанском финансовом форуме в Баку.

Он отметил, что центр уже начал переговоры в целях налаживания связей с депозитариями: "Но я не могу сказать, как скоро это даст результаты. Потому что у них есть ряд требований, они применяют соответствующие стандарты. НДЦ должен соответствовать этим требованиям", - отметил он.

По словам Худавердиева, в настоящее время инвесторы, приобретающие иностранные ценные бумаги, вынуждены пользоваться услугами депозитариев этих же стран в качестве хранителей: "При наличии связей приобретенные ценные бумаги могут быть переданы нам для надежного хранения".