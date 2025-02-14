О нас

Агагусейн Худавердиев: Связи НДЦ с иностранными депозитариями практически отсутствуют

Агагусейн Худавердиев: Связи НДЦ с иностранными депозитариями практически отсутствуют Связи Национального депозитарного центра (НДЦ) с иностранными депозитариями практически отсутствуют.
Финансы
14 февраля 2025 г. 14:52
Агагусейн Худавердиев: Связи НДЦ с иностранными депозитариями практически отсутствуют

Связи Национального депозитарного центра (НДЦ) с иностранными депозитариями практически отсутствуют.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления НДЦ Агагусейн Худавердиев на Азербайджанском финансовом форуме в Баку.

Он отметил, что центр уже начал переговоры в целях налаживания связей с депозитариями: "Но я не могу сказать, как скоро это даст результаты. Потому что у них есть ряд требований, они применяют соответствующие стандарты. НДЦ должен соответствовать этим требованиям", - отметил он.

По словам Худавердиева, в настоящее время инвесторы, приобретающие иностранные ценные бумаги, вынуждены пользоваться услугами депозитариев этих же стран в качестве хранителей: "При наличии связей приобретенные ценные бумаги могут быть переданы нам для надежного хранения".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ağahüseyn Xudaverdiyev: "Xarici depozitorlarla əlaqələr yox dərəcəsindədir"

Самое читаемое

В Великобритании нашли змей, исчезнувших на островах 300 тыс. лет назад
В Великобритании нашли змей, исчезнувших на островах 300 тыс. лет назад
9 февраля 2025 г. 22:56
Зеленский хочет предложить РФ обмен части Курской области на украинскую территорию
Зеленский хочет предложить РФ обмен части Курской области на украинскую территорию
11 февраля 2025 г. 19:37
Суд отклонил необоснованный протест Рубена Варданяна
Суд отклонил необоснованный протест Рубена Варданяна
10 февраля 2025 г. 21:23
СМИ: Китай предлагает финансирование программ вместо USAID
СМИ: Китай предлагает финансирование программ вместо USAID
11 февраля 2025 г. 19:21
Зеленский: При ударе по пункту управления в Курской области погибли 20 офицеров
Зеленский: При ударе по пункту управления в Курской области погибли 20 офицеров
8 февраля 2025 г. 15:20
Скрипку Страдивари продали на аукционе Sotheby's за $11,25 млн
Скрипку Страдивари продали на аукционе Sotheby's за $11,25 млн
8 февраля 2025 г. 03:17
Гособвинитель: В результате оккупации Ханкенди и его поселка Кяркиджахан были изгнаны 2 944 мирных жителя
Гособвинитель: В результате оккупации Ханкенди и его поселка Кяркиджахан были изгнаны 2 944 мирных жителя
7 февраля 2025 г. 22:24
Продолжилось судебное рассмотрение уголовного дела по обвинению Рубена Варданяна
ФотоПродолжилось судебное рассмотрение уголовного дела по обвинению Рубена Варданяна
10 февраля 2025 г. 21:07
В Азербайджане завтра ожидается снег
В Азербайджане завтра ожидается снег
8 февраля 2025 г. 12:35
В Китае более 30 человек пропали без вести из-за схода оползня
В Китае более 30 человек пропали без вести из-за схода оползня
8 февраля 2025 г. 14:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi