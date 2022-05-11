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Афроамериканка впервые утверждена на пост ФРС

Афроамериканка впервые утверждена на пост ФРС Сенат США после напряженных обсуждений утвердил нового главу ФРС.
Финансы
11 мая 2022 г. 08:08
Афроамериканка впервые утверждена на пост ФРС

Сенат подтвердил, что экономист штата Мичиган Лиза Кук будет работать в совете управляющих Федеральной резервной системы, что делает ее первой афроамериканкой, сделавшей это в 108-летней истории учреждения.

Как передает Report со ссылкой на ABCnews, ее одобрение было на узком голосовании по партийной линии 51-50, а вице-президент Камала Харрис отдала решающий голос.

Республиканцы Сената утверждали, что она неквалифицирована для этой должности, заявив, что у нее недостаточно опыта в политике процентных ставок. Они также сказали, что ее показания перед Банковским комитетом Сената предположили, что она недостаточно привержена борьбе с инфляцией, которая работает на четырех десятилетних максимумах.

Кук имеет докторскую степень по экономике в Калифорнийском университете в Беркли и с 2005 года является профессором экономики и международных отношений в штате Мичиган. Она также была штатным экономистом в Совете экономических консультантов Белого дома с 2011 по 2012 год и была советником переходной команды президента Джо Байдена по политике ФРС и банковского регулирования.

Некоторые из ее самых известных исследований были сосредоточены на влиянии линчеваний и расового насилия на афроамериканские инновации.

Кук - только второй из пяти кандидатов Байдена в ФРС, чтобы выиграть подтверждение Сената. Его выбор ФРС столкнулся с необычным уровнем партизанской оппозиции, учитывая историю ФРС как независимого агентства, которое стремится оставаться выше политики.

Однако некоторые критики обвиняют, что ФРС способствовала усилению контроля, рассматривая более широкий круг вопросов в последние годы, таких как роль изменения климата в финансовой стабильности и расовые различия в занятости.

Байден призвал Сенат в начале вторника утвердить своих кандидатов, поскольку ФРС стремится бороться с инфляцией.

“Я никогда не буду вмешиваться в ФРС", - сказал Байден. “ФРС должна делать свою работу и будет делать свою работу, я убежден”.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в настоящее время служит во временном качестве после того, как его срок закончился в феврале. Он был одобрен Банковским комитетом Сената почти единогласным голосованием в марте.

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