Афрэксимбанк подписал меморандум о взаимопонимании с США на сумму $500 млн

Африканский экспортно-импортный банк (Афрэксимбанк) подписал меморандум о взаимопонимании с Экспортно-импортным банком США на 500 млн долларов для стимулирования торговли и инвестиций в Африку.

Африканский экспортно-импортный банк (Афрэксимбанк) подписал меморандум о взаимопонимании с Экспортно-импортным банком США на 500 млн долларов для стимулирования торговли и инвестиций в Африку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг заявил глава Афрэксимбанка Бенедикт Орама в интервью Информационному агентству Нигерии на полях саммита США-Африка в Вашингтоне.

По мнению Орама, меморандум будет способствовать развитию торговли и углублению интеграции на Африканском континенте. Соглашение предусматривает расширение американских капиталовложений в энергетическую и транспортную инфраструктуры Африки, а также в здравоохранение. В частности, глава Афрэксимбанка заявил, что инвестиции помогут обновить парк лайнеров авиалиний африканских государств.

Саммит США- Африка проходит в Вашингтоне 13-15 декабря. Как сообщили ранее в Белом доме, в нем примут участие главы государств и правительств 49 стран Африки, а также представитель Африканского союза.