Афган Джалилов: AGBank не планирует слияние с каким-либо банком

Баку. 15 марта. REPOR.AZ/ ОАО AGBank может пойти на консолидацию с каким-либо банком только исходя из экономических интересов. Однако консолидация ради консолидации бессмысленна.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления банка Афган Джалилов.

Он отметил, что в настоящее время не обсуждается вопрос объединения с каким-либо банком.

"Конечно, это нормальный процесс. Любое коммерческое учреждение подойдет к этому вопросу, исходя из своих интересов. Если поступит интересное предложение и в результате слияния появится сильное финансовое учреждение, почему бы и нет? Слияние – положительный процесс", - сказал председатель.

По его словам, AGBank уже объявил об увеличении капитала на 7 млн манатов, данный процесс должен завершиться в течение 3 месяцев.