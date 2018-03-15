 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Афган Джалилов: AGBank не планирует слияние с каким-либо банком

    Баку. 15 марта. REPOR.AZ/ ОАО AGBank может пойти на консолидацию с каким-либо банком только исходя из экономических интересов. Однако консолидация ради консолидации бессмысленна.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления банка Афган Джалилов.

    Он отметил, что в настоящее время не обсуждается вопрос объединения с каким-либо банком.

    "Конечно, это нормальный процесс. Любое коммерческое учреждение подойдет к этому вопросу, исходя из своих интересов. Если поступит интересное предложение и в результате слияния появится сильное финансовое учреждение, почему бы и нет? Слияние – положительный процесс", - сказал председатель.

    По его словам, AGBank уже объявил об увеличении капитала на 7 млн манатов, данный процесс должен завершиться в течение 3 месяцев.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi