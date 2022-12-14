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Аффинажный завод РФ может получить доступ к торгам на Дубайской бирже золота

Аффинажный завод РФ может получить доступ к торгам на Дубайской бирже золота Приокский завод цветных металлов может получить доступ к торгам на Дубайской золото-товарной бирже (Dubai Gold and Commodities Exchange, DGCX) в 2023 году, документы направлены в Минфин России для рассмотрения.
Финансы
14 декабря 2022 г. 09:32
Аффинажный завод РФ может получить доступ к торгам на Дубайской бирже золота

Приокский завод цветных металлов может получить доступ к торгам на Дубайской золото-товарной бирже (Dubai Gold and Commodities Exchange, DGCX) в 2023 году, документы направлены в Минфин России для рассмотрения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам в ходе брифинга врио гендиректора завода Сергей Слюсарь.

По его словам, предприятие также работает над выходом на Шанхайскую биржу золота (Shanghai Gold Exchange, SGE),

"По Шанхаю - требования у этой биржи более жесткие, мы близки к заключению соглашения. Дубай в этом плане немного полегче, мы уже подготовили документы, отправили в Минфин для рассмотрения, после согласования с ним готовы будем представить пакет на Дубайскую биржу, чтобы там нас зарегистрировали. Там такое же прохождение контроля, как у системы LBMA (Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов), мы готовы это проходить, у нас уже большой опыт практики прохождения контроля", - сказал он.

Как отметил в ходе брифинга замминистра финансов Алексей Моисеев, процесс выхода российских аффинажных предприятий на Шанхайскую биржу золота продвигается, Минфин "рассчитывает на успех" в этом вопросе.

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