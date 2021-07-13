О нас
Report Georgia
Аудио новости

ADY Express начал экспорт цемента азербайджанского производства

ADY Express начал экспорт цемента азербайджанского производства
Финансы
13 июля 2021 г. 11:07
ADY Express начал экспорт цемента азербайджанского производства

ADY Express начала экспорт цемента, произведенного в Азербайджане.

Дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО ADY Express приступило к транспортировке очередного вида грузов в экспортном режиме.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

На этот раз компания начала транспортировку цемента, произведенного на заводе ОАО Holcim Azerbaijan, по железной дороге в Грузию.

Груз загружается в полувагоны, предоставленные ООО ADY Express на станции Гарадаг, и доставляется на станцию Каспи в Грузии. Транспортировка грузов в соседнюю страну и возврат вагонов обычно осуществляется за 6-7 дней.

Для перевозки этих грузов ADY Express выделила 50 вагонов, которые планируется осуществлять 4 раза в месяц. Отметим, что ADY Express планирует ежемесячно транспортировать в Грузию 15 тыс. тонн цемента, производимого ОАО Holcim Azerbaijan.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ADY Express starts exporting cement produced in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке "ADY Express" Azərbaycanda istehsal olunan sementin xaricə nəqlinə başlayıb

Самое читаемое

Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
8 июля 2021 г. 09:47
В Баку застрелился начальник полиции
В Баку застрелился начальник полиции
9 июля 2021 г. 12:10
В Азербайджане за сутки COVID-19 заразились 127 человек
В Азербайджане за сутки COVID-19 заразились 127 человек
7 июля 2021 г. 19:45
В Азербайджане в ДТП погиб студент БВШН
В Азербайджане в ДТП погиб студент БВШН
9 июля 2021 г. 16:29
Генпрокуратура о самоубийстве начальника полиции
Генпрокуратура о самоубийстве начальника полиции
9 июля 2021 г. 12:50
В Баку оштрафован известный ресторан
В Баку оштрафован известный ресторан
10 июля 2021 г. 13:54
В Баку создаются турецкие образовательные учреждения
В Баку создаются турецкие образовательные учреждения
8 июля 2021 г. 12:15
МИД Украины о восстановлении Карабаха в постконфликтный период - ЭКСКЛЮЗИВ
МИД Украины о восстановлении Карабаха в постконфликтный период - ЭКСКЛЮЗИВ
8 июля 2021 г. 12:32
Шахрияр Мамедъяров прокомментировал победу над Каспаровым
Шахрияр Мамедъяров прокомментировал победу над Каспаровым
11 июля 2021 г. 10:50
Смертельное ДТП в столице, есть погибший и тяжелораненые
Смертельное ДТП в столице, есть погибший и тяжелораненые
9 июля 2021 г. 01:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi