ADY Express начал экспорт цемента азербайджанского производства

ADY Express начала экспорт цемента, произведенного в Азербайджане.

Дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО ADY Express приступило к транспортировке очередного вида грузов в экспортном режиме.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

На этот раз компания начала транспортировку цемента, произведенного на заводе ОАО Holcim Azerbaijan, по железной дороге в Грузию.

Груз загружается в полувагоны, предоставленные ООО ADY Express на станции Гарадаг, и доставляется на станцию Каспи в Грузии. Транспортировка грузов в соседнюю страну и возврат вагонов обычно осуществляется за 6-7 дней.

Для перевозки этих грузов ADY Express выделила 50 вагонов, которые планируется осуществлять 4 раза в месяц. Отметим, что ADY Express планирует ежемесячно транспортировать в Грузию 15 тыс. тонн цемента, производимого ОАО Holcim Azerbaijan.