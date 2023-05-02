Административные здания Центробанка Азербайджана будут отремонтированы

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил открытый тендер на проведение ремонтных работ в административных зданиях.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил открытый тендер на проведение ремонтных работ в административных зданиях.

Об этом Report сообщили в ЦБА.

Плата за участие в тендере составляет 250 манатов.

Заявители могут подать первичные документы до 18:00 5 июня, а другие документы - до 15:00 25 мая через единый интернет-портал госзакупок.

Результаты тендера будут объявлены на портале в 15:00 6 июня.

Работы должны быть завершены самое позднее в течение 90 дней с момента подписания договора о закупке.