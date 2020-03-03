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Администрация Трампа настаивает на снижении ставки ФРС

Администрация Трампа настаивает на снижении ставки ФРС

Федеральная резервная система (ФРС) США готова принять меры для поддержки экономики страны на фоне рисков из-за коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", об этом заявил глава ФРС Джером Пауэлл. За прошедшие сутки фондовые индексы ведущих развитых и развивающих стран потеряли 3–5%, а за прошедшую неделю снижение составило 10–15%.

«Основы экономики США остаются прочными. Однако коронавирус создает растущие риски для экономической деятельности. ФРС внимательно следит за событиями и их последствиями для экономических перспектив. Мы будем использовать наши инструменты и будем действовать соответствующим образом для поддержки экономики»,— говорится в заявлении Пауэлла на сайте ФРС.

Число заразившихся коронавирусом в мире превышает 85 тысяч человек. 2,9 тысяч умерли из-за болезни. Случаи заболевания зафиксированы в 55 странах.

Напомним, минувшая неделя оказалась в буквальном смысле провальной для фондовых рынков многих развитых стран. По данным агентства Bloomberg, ведущие европейские индексы потеряли 12–13,5%, американские индикаторы — 14%. Сильнее индексы падали в октябре 2008 года на фоне развития мирового финансового кризиса. Сейчас распродажа продолжается из-за стремительно распространяющейся по миру эпидемии коронавируса, масштабы которой были ранее недооценены инвесторами.

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