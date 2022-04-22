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Администрация США призвала реформировать МВФ и Всемирный банк

Администрация США призвала реформировать МВФ и Всемирный банк Американская администрация высказалась за реформирование Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ).
Финансы
22 апреля 2022 г. 04:33
Администрация США призвала реформировать МВФ и Всемирный банк

Американская администрация высказалась за реформирование Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, c заявлениями соответствующего содержания выступили в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и ВБ в Вашингтоне министр финансов США Джанет Йеллен и заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх.

"Нам необходимы эти институты, и они продолжают делать очень важную работу. Однако есть вызовы, с которыми они сталкиваются в наши дни и для устранения которых они в действительности не задумывались", - сказала глава Минфина США, выступая на пресс-конференции. К примеру, как она пояснила, МВФ не создавался для того, чтобы "заниматься глобальными вызовами вроде пандемии" или изменения климата.

В свою очередь Сингх, занимающий также должность заместителя помощника президента США по национальной безопасности, заявил на онлайн-семинаре, что полностью согласен с Йеллен и тоже считает необходимым преобразование МВФ и ВБ. "В действительности давно надо было... осуществить перезагрузку миссии и бизнес-модели Всемирного банка", - считает представитель Белого дома. Он также обвинил ВБ в том, что тот "создал фетиш" из своего рейтинга кредитоспособности наивысшей категории "ААА".

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