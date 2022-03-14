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ADIF выплатил компенсацию около 54 тысячам вкладчиков

ADIF выплатил компенсацию около 54 тысячам вкладчиков Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) за 15 лет своей деятельности выплатил компенсации 53 811 вкладчикам.
Финансы
14 марта 2022 г. 13:11
ADIF выплатил компенсацию около 54 тысячам вкладчиков

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) за 15 лет своей деятельности выплатил компенсации 53 811 вкладчикам.

Как передает Report, об этом сообщает Фонд.

Однако общую сумму компенсационных выплат ведомство не раскрыло.

Напомним, что ADIF был создан на основании закона “О страховании вкладов”, принятого Милли Меджлисом 29 декабря 2006 года, и Указа президента Ильхама Алиева от 9 февраля 2007 года и ведет деятельность с 12 августа 2007 года. ADIF управляется Попечительским советом, который является высшим руководящим органом, и исполнительным директором, который является исполнительным органом.

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Версия на азербайджанском языке ADIF indiyə qədər 54 minə yaxın əmanətçiyə kompensasiya ödəyib

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