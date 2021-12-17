ADIF вернул 30% средств, выплаченных вкладчикам AGBank

16 декабря в Баку состоялось первое заседание комитета кредиторов ОАО AGBank, находящегося в процессе ликвидации.

16 декабря в Баку состоялось первое заседание комитета кредиторов ОАО AGBank, находящегося в процессе ликвидации.

Об этом Report сообщил избранный председателем комитета кредиторов юрист Акрам Гасанов.

По его словам, заседание состоялось в административном здании Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF), являющегося ликвидатором банка. На заседании из 19 000 кредиторов присутствовали около 30.

Средства AGBank составляют 97 млн манатов, в том числе наличные - 5 млн манатов. Азербайджанский фонд страхования вкладов выплатил по застрахованным вкладам 134 млн манатов, из которых 40 млн манатов или около 30% были возвращены за счет погашенных кредитов. Требования кредиторов составляют около 88 млн манатов. За последние полтора года Фонд потратил на процесс ликвидации 532 тыс. манатов.

Следующее заседание Комитета кредиторов состоится 21 января в 11:00. В тот же день состоится первое заседание комитета кредиторов ОАО NBC Bank, находящегося в процессе ликвидации.