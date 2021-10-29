ADIF создал специальную платформу для кредиторов

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) создал специальную платформу для кредиторов ликвидируемых банков.

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) создал специальную платформу для кредиторов ликвидируемых банков.

Как передает Report, об этом сообщил директор департамента управления рисками, анализа и инвестиций организации Джалал Раи.

По его словам, посредством платформы кредиторам будут регулярно предоставлять информацию о процессе ликвидации банков.

"Фонд также намерен информировать кредиторов через мобильные приложения. Обмен информацией должен быть взаимным. Кредиторы также могут сообщать фонду о результатах ликвидации", - сказал он.

Кроме того, представитель ADIF заявил, что фонд создал электронную аукционную платформу для продажи движимого имущества, находящегося на балансе закрытых банков.

Руководитель пресс-службы ADIF Эмиль Байрамов отметил, что электронная аукционная платформа создана впервые в истории фонда: "Посредством этого аукциона как юридические, так и физические лица могут покупать имущество закрытых банков онлайн. Физические лица, совершающие покупки на портале, должны произвести оплату в течение 24 часов, а юридические лица -в течение 3 дней".