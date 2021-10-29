Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) создал специальную платформу для кредиторов ликвидируемых банков.
Как передает Report, об этом сообщил директор департамента управления рисками, анализа и инвестиций организации Джалал Раи.
По его словам, посредством платформы кредиторам будут регулярно предоставлять информацию о процессе ликвидации банков.
"Фонд также намерен информировать кредиторов через мобильные приложения. Обмен информацией должен быть взаимным. Кредиторы также могут сообщать фонду о результатах ликвидации", - сказал он.
Кроме того, представитель ADIF заявил, что фонд создал электронную аукционную платформу для продажи движимого имущества, находящегося на балансе закрытых банков.
Руководитель пресс-службы ADIF Эмиль Байрамов отметил, что электронная аукционная платформа создана впервые в истории фонда: "Посредством этого аукциона как юридические, так и физические лица могут покупать имущество закрытых банков онлайн. Физические лица, совершающие покупки на портале, должны произвести оплату в течение 24 часов, а юридические лица -в течение 3 дней".