ADIF провел 35 аукционов в прошлом году

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) в прошлом году провел 35 аукционов посредством Товарно-сырьевой биржи.

Как сообщает Report со ссылкой на фонд, на аукционах продано 13 объектов движимого и 136 недвижимого имущества, в том числе автомобили, инкассаторские машины, мебель, компьютерное и электрическое оборудование, банкоматы и другое банковское оборудование, принадлежащие Bank Standard, Atra Bank, Bank of Azerbaijan, Deka Bank, Demir Bank, Kredo Bank, Кавказскому банку развития, Royal Bank, Texnika Bank и Zamin Bank.