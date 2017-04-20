ADIF приступил к выдаче компенсаций вкладчикам United Credit Bank

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) начал выплату компенсаций вкладчикам ОАО United Credit Bank, лицензия которого была аннулирована в прошлом году.

Как сообщили Report из фонда, 19 апреля вкладчикам выплачено 319 тыс. манатов. Это 17,6% всей подлежащей выплате суммы.

ADIF параллельно продолжает выплату компенсаций вкладчикам 10 закрытых банков.

Так, вкладчикам ОАО Parabank выплачено 43,201 млн манатов, ОАО Zaminbank – 54,624 млн манатов, ОАО Kredobank – 27,771 млн манатов, ОАО Dekabank – 3,087 млн манатов, ОАО Atrabank – 14,282 млн манатов, ОАО "Кавказский банк развития" – 1,974 млн манатов, ОАО Bank of Azerbaijan – 24,161 млн манатов, ОАО Gencebank - 976 тыс. манатов, ОАО Texnikabank – 120,433 млн манатов, ЗАО Bank Standard - 436,667 млн манатов.

Фонд также заявляет, что прием заявок на выплату компенсаций по застрахованным вкладам Bank of Azerbaijan, Gencebank и Texnikabank завершился 27 января, 4 февраля и 12 февраля соответственно. Обязательства по выплате компенсаций этих банков выполнены на 97%, 94% и 98,2% соответственно.

В целом, вкладчики 11 банков получили компенсации на сумму 727,495 млн манатов.