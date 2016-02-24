​ADIF: При таком раскладе средства фонда будут исчерпаны за 10 дней

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ На сегодняшний день на нашем счету имеется 70 млн. манатов, и как только они закончатся, мы возьмем кредит в Центральном банке Азербайджана (ЦБА). Об этом заявил Report исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Азад Джавадов.

А.Джавадов сообщил, что вкладчикам банков, в которых произошел страховой случай, ежедневно выплачиваются компенсации на сумму 7 млн. манатов: "Мы перевели деньги на счета банков-агентов, кроме того, у нас имеется еще 70 млн. манатов. При таком раскладе средства фонда будут исчерпаны за 10 дней. Параллельно мы ведем переговоры с Центробанком. Выделение средств согласовано с ЦБА, и как только средства фонда закончатся, мы возьмем кредит в Центробанке".

Исполнительный директор отметил, что привлечение средств у ЦБА будет краткосрочным, кредитная сумма и процентная ставка уточняются.

По словам А.Джавадова, вкладчикам TexnikaBank будет выплачено 123 млн. манатов: "По всем застрахованным вкладам Texnikabank на сумму 123 166 426 манатов будут выплачены компенсации. Кроме того, 95% вкладчиков Bank of Azerbaijan получили компенсации. На данный момент вкладчикам этого банка ежедневно выплачивается 150-200 тыс. манатов".

Отметим, что на недавней пресс-конференции исполнительный директор ADIF заявил, что по застрахованным вкладам TexnikaBank будет компенсировано 79,344 млн. манатов, а возмещение остальной части в размере 43,8 млн. манатов будет рассматриваться.