ADIF получил векселя на 800 млн манатов под госгарантии

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) получил кредит у государства в размере 445 млн манатов под 0,15% годовых для выплаты компенсаций вкладчикам ЗАО Bank Standard.

Как сообщает Report, об этом сказал на пресс-конференции исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Азад Джавадов.

По его словам, до этого фонд получил кредит на 22 млн манатов для выплаты компенсаций застрахованным вкладчикам Texnibank, и 100 млн манатов для вкладчиков Parabank, Kredobank, Zaminbank и Dekabank: “В январе мы вернули 22 млн манатов. По оставшимся 545 млн действует льготный период. Из них 520 млн государство трансформировало в беспроцентный кредит сроком на 10 лет. Оставшиеся 25 млн манатов фонд будет выплачивать под 0,15% годовых”.

А. Джавадов также отметил, в рамках капитализации фонду выданы векселя на 800 млн манатов под госгарантии: “В конечном итоге, наш сегодняшний капитал можно оценить в 800 млн манатов, так как в любой момент мы можем перевести эти векселя в наличность".