ADIF подал в суд на известного бизнесмена

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF), являющийся ликвидатором Bank Standard, выдвинул иск против известного бизнесмена Шахина Мовсумова.
Как сообщает Report, по информации фонда, долг предпринимателя банку вместе с процентами достигает 100 млн манатов.
В качестве ответчика по делу выступает близкая родственница Мовсумова Изольда Мовсумова, а также ООО AS Inşaat, входящее в ООО AS Group of Companies, принадлежащее бизнесмену, а заинтересованной стороной выступает Фонд развития предпринимательства Министерства экономики.
Иск рассматривается в Бакинском коммерческом суде, судьей является Зейнаб Ахундова.
Напомним, что ранее также распространялась информация о том, что Ш.Мовсумов не погашает кредитную задолженность перед Bank Standard.