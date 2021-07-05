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ADIF подал в суд на известного бизнесмена

ADIF подал в суд на известного бизнесмена Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF), являющийся ликвидатором Bank Standard, выдвинул иск против известного бизнесмена Шахина Мовсумова.
Финансы
5 июля 2021 г. 17:33
ADIF подал в суд на известного бизнесмена

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF), являющийся ликвидатором Bank Standard, выдвинул иск против известного бизнесмена Шахина Мовсумова.

Как сообщает Report, по информации фонда, долг предпринимателя банку вместе с процентами достигает 100 млн манатов.

В качестве ответчика по делу выступает близкая родственница Мовсумова Изольда Мовсумова, а также ООО AS Inşaat, входящее в ООО AS Group of Companies, принадлежащее бизнесмену, а заинтересованной стороной выступает Фонд развития предпринимательства Министерства экономики.

Иск рассматривается в Бакинском коммерческом суде, судьей является Зейнаб Ахундова.

Напомним, что ранее также распространялась информация о том, что Ш.Мовсумов не погашает кредитную задолженность перед Bank Standard.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Əmanətlərin Sığortalanması Fondu məşhur iş adamını məhkəməyə verib

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