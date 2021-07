ADIF подал в суд на известного бизнесмена

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF), являющийся ликвидатором Bank Standard, выдвинул иск против известного бизнесмена Шахина Мовсумова.

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF), являющийся ликвидатором Bank Standard, выдвинул иск против известного бизнесмена Шахина Мовсумова.

Как сообщает Report, по информации фонда, долг предпринимателя банку вместе с процентами достигает 100 млн манатов.

В качестве ответчика по делу выступает близкая родственница Мовсумова Изольда Мовсумова, а также ООО AS Inşaat, входящее в ООО AS Group of Companies, принадлежащее бизнесмену, а заинтересованной стороной выступает Фонд развития предпринимательства Министерства экономики.

Иск рассматривается в Бакинском коммерческом суде, судьей является Зейнаб Ахундова.

Напомним, что ранее также распространялась информация о том, что Ш.Мовсумов не погашает кредитную задолженность перед Bank Standard.