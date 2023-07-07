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ADİF опубликовал напоминание для кредиторов Günay Bank

ADİF опубликовал напоминание для кредиторов Günay Bank 18 июля завершится регистрация кредиторских требований кредиторов ОАО Günay Bank, находящегося в процессе ликвидации.
Финансы
7 июля 2023 г. 12:38
ADİF опубликовал напоминание для кредиторов Günay Bank

18 июля завершится регистрация кредиторских требований кредиторов ОАО Günay Bank, находящегося в процессе ликвидации.

Как передает Report, об этом сообщил Фонд страхования вкладов (ADİF).

Отмечено, что в соответствии с законом "О банках" требования к банку-банкроту должны быть зарегистрированы ликвидатором в письменной форме в течение 60 календарных дней со дня первой публикации в СМИ решения суда о признании банка банкротом. Для регистрации требований кредиторы должны предоставить следующую информацию:

- имя и адрес кредитора;

- суммы процентов и других сборов, включенных в основную сумму требования;

- информация о залоге (ипотеке) или гарантии, являющейся гарантией требования.

Кредиторов просят до 18 июля подать заявку на регистрацию требований по указанному адресу: город Баку, Наримановский район, ул. Ашуга Алы, 45, головной офис Günay Bank. Контакты: (+994) 941

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