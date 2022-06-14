ADIF обсудил с европейскими коллегами направления деятельности

Делегация Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) во главе с исполнительным директором Туралом Пириевым приняла участие в ежегодном общем собрании и международной конференции Европейского форума страховщиков депозитов (European Forum of Deposit

Делегация Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) во главе с исполнительным директором Туралом Пириевым приняла участие в ежегодном общем собрании и международной конференции Европейского форума страховщиков депозитов (European Forum of Deposit Insurers - EFDI) в Греции.

Как сообщает Report, на ежегодном заседании форума состоялся обмен мнениями по финансовой сфере между рабочими группами стран-членов, заслушаны доклады, проведены выборы нового председателя EFDI, обсуждены и утверждены направления деятельности, охватывающие 2022-2025 годы, а также итоговый бюджет и членские взносы на 2022 и 2023 годы.

Мероприятие продолжилось международной конференцией EFDI на тему ”Проблемы и новые вызовы в системе страхования вкладов". На конференции были обсуждены самые актуальные темы в международной финансовой системе –инвестиционная стратегия центробанка по финансовой цифровизации, криптовалютам, социальному и корпоративному управлению и влияние глобального изменения климата на систему гарантирования вкладов. На конференции были обсуждены такие темы, как финансовые инновации, кибербезопасность и защита данных.

В рамках мероприятий делегация ADIF провела двусторонние встречи с должностными лицами соответствующих структур таких стран как Нидерланды, Южная Корея, Австрия и Норвегия, обсудив современные тенденции и вызовы.