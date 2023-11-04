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Фонд страхования вкладов обсудил перспективы развития с Агентством по защите депозитов Кыргызстана

Фонд страхования вкладов обсудил перспективы развития с Агентством по защите депозитов Кыргызстана Азербайджанский фонд страхования вкладов обсудил с Агентством по защите депозитов Кыргызстана направления деятельности и перспективы развития, вопросы оценки и анализа рисков фонда, включая информационные технологии, эффективности и развития финансового с
Финансы
4 ноября 2023 г. 17:34
Фонд страхования вкладов обсудил перспективы развития с Агентством по защите депозитов Кыргызстана

Азербайджанский фонд страхования вкладов обсудил с Агентством по защите депозитов Кыргызстана направления деятельности и перспективы развития, вопросы оценки и анализа рисков фонда, включая информационные технологии, эффективности и развития финансового сектора.

Об этом сообщает Report со ссылкой на фонд.

"Фонд страхования вкладов, основными направлениями деятельности которого являются приведение механизма страхования вкладов в стране в соответствие с международными стандартами, изучение, внедрение мирового опыта, расширение сотрудничества с аналогичными структурами других стран, принял делегацию Агентства по защите депозитов Кыргызстана в административном здании фонда", - говорится в сообщении.

В рамках двухдневного визита председатель правления агентства Роза Акназарова, заместитель исполнительного директора Нурлан Байбосунов и системный администратор Бектур Рыскелдиев провели двусторонние встречи с представителями фонда. Делегация встретилась с руководством фонда, а также с сотрудниками департаментов информационных технологий, безопасности и управления рисками, анализа и инвестиций.

В ходе встреч было отмечено, что фонд за последние годы добился значительного прогресса в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Члены делегации высоко оценили проведенную работу в этой области и были проинформированы о перспективах дальнейшего развития в этой сфере.

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Версия на азербайджанском языке ƏSF Qırğızıstan Əmanətlərin Qorunması Agentliyi ilə inkişaf perspektivlərini müzakirə edib

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