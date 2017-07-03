ADIF обратился к кредиторам Dekabank

Некоторые кредиторы все еще не забрали свои средства

3 июля, 2017 09:29

https://report.az/storage/news/eebf88deeafd8667a0a78eba6ddddfe4/d1c00704-f6c8-49ae-a5b1-671e624c08d8_292.jpg Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) обратился к кредиторам Dekabank. Как сообщает Report, в обращении говорится, что банк продолжает выполнять свои обязательства перед кредиторами, однако, несмотря на это, некоторые кредиторы все еще не забрали свои средства. Фонд просит кредиторов обратиться в головной офис Dekabank по адресу г.Баку, Сабаильский район, ул. Хагани 14/16.

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