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    ADIF обратился к кредиторам Dekabank

    Некоторые кредиторы все еще не забрали свои средства

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) обратился к кредиторам Dekabank.

    Как сообщает Report, в обращении говорится, что банк продолжает выполнять свои обязательства перед кредиторами, однако, несмотря на это, некоторые кредиторы все еще не забрали свои средства.

    Фонд просит кредиторов обратиться в головной офис Dekabank по адресу г.Баку, Сабаильский район, ул. Хагани 14/16.

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