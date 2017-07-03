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Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) обратился к кредиторам Dekabank.
Как сообщает Report, в обращении говорится, что банк продолжает выполнять свои обязательства перед кредиторами, однако, несмотря на это, некоторые кредиторы все еще не забрали свои средства.
Фонд просит кредиторов обратиться в головной офис Dekabank по адресу г.Баку, Сабаильский район, ул. Хагани 14/16.
Namiq HüseynovАвтор новости