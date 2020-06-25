​ADIF: Необеспечено 58% кредитного портфеля 21 банка

На сегодняшний день кредитный портфель 21 банка, ликвидатором которых является Азербайджанский фонд страхования вкладов Азербайджана (ADIF), составляет 5,2 миллиарда манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор ADIF Турал Пириев на пресс-конференции.

По его словам, из этой суммы 3,6 млрд манатов – основной долг, 1,6 млрд манатов – начисления по процентам.

"Необеспеченные кредиты составляют 58% кредитного портфеля. Тем не менее, по некоторым кредитам осуществляются платежи. Проводится встреча с клиентами, которые испытывают трудности с возвратом кредита, принимаются меры по реструктуризации их долга", - добавил Т.Пириев.