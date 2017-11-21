ADIF не может предсказать дату погашения Bank Standard долгов кредиторам

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Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Невозможно предсказать, когда находящийся в процессе ликвидации Bank Standard сможет погасить долги своим кредиторам.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель исполнительного директора Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Вугар Абдуллаев на сегодняшнем заседании Кредиторского комитета банка.

"Этот вопрос зависит от погашения кредитов, взятых у банка. Если деньги придут сегодня, завтра кредиторам уже можно выплатить компенсации. Я не могу назвать точную дату", - сказал представитель фонда.

Кроме того, В.Абдуллаев отметил, что на рынке недвижимости наблюдается застой, и это может привести к отсрочке продажи залогового имущества на балансе Bank Standard.