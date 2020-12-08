О нас
Report Georgia
Аудио новости

ADIF: Изменение ставки по страхованию вкладов не стоит на повестке дня

ADIF: Изменение ставки по страхованию вкладов не стоит на повестке дня Процент страхования вкладов в манатах составляет 12%
Финансы
8 декабря 2020 г. 12:42
ADIF: Изменение ставки по страхованию вкладов не стоит на повестке дня
0 : 00
0 : 00

Изменение (повышение) ставки по страхованию вкладов не входит в повестку Попечительского совета Фонда страхования вкладов Азербайджана (ADIF).

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил исполнительный директор ADIF Турал Пириев.

"Например, в настоящее время процентная ставка вкладов в иностранной валюте в банках Азербайджана составляет около 1-1,5% годовых. А фонд страхует вклады с доходностью до 2,5% годовых. Если проценты по вкладам вырастут, то можно пересмотреть ставки по страхованию", - отметил он.

Напомним, что процент страхования вкладов в манатах составляет 12%.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ADIF: Əmanətlərin sığortalanma faizinin dəyişdirilməsi gündəmdə deyil

Новости партнеров

Другие новости из категории

Сумма застрахованных вкладов в Азербайджане сократится почти вдвое
Сумма застрахованных вкладов в Азербайджане сократится почти вдвое
8 декабря 2020 г. 12:25
Медь дешевеет на сохранении опасений за мировую экономику
Медь дешевеет на сохранении опасений за мировую экономику
8 декабря 2020 г. 11:00
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.12.2020)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.12.2020)
8 декабря 2020 г. 10:20
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков (08.12.2020)
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков (08.12.2020)
8 декабря 2020 г. 10:02
ВВП Японии впервые за пять лет продемонстрировал снижение
ВВП Японии впервые за пять лет продемонстрировал снижение
8 декабря 2020 г. 10:00
В ADIF назначен новый пресс-секретарь
В ADIF назначен новый пресс-секретарь
7 декабря 2020 г. 17:24
В Азербайджане увеличат размер страхового возмещения по вкладам
В Азербайджане увеличат размер страхового возмещения по вкладам
7 декабря 2020 г. 17:18
Азербайджанские и турецкие страховщики начали официальное сотрудничество
Азербайджанские и турецкие страховщики начали официальное сотрудничество
7 декабря 2020 г. 17:02
Срок полного страхования вкладов в Азербайджане продлен еще на 4 месяца
Срок полного страхования вкладов в Азербайджане продлен еще на 4 месяца
7 декабря 2020 г. 16:39
ЦБ Азербайджана выдал лицензию НКО Finans Kredit
ЦБ Азербайджана выдал лицензию НКО Finans Kredit
7 декабря 2020 г. 15:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi