ADIF: Изменение ставки по страхованию вкладов не стоит на повестке дня

Процент страхования вкладов в манатах составляет 12%

Изменение (повышение) ставки по страхованию вкладов не входит в повестку Попечительского совета Фонда страхования вкладов Азербайджана (ADIF).

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил исполнительный директор ADIF Турал Пириев.

"Например, в настоящее время процентная ставка вкладов в иностранной валюте в банках Азербайджана составляет около 1-1,5% годовых. А фонд страхует вклады с доходностью до 2,5% годовых. Если проценты по вкладам вырастут, то можно пересмотреть ставки по страхованию", - отметил он.

Напомним, что процент страхования вкладов в манатах составляет 12%.