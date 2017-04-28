ADIF готовится к выплате компенсаций незастрахованным вкладчикам "Кавказского банка развития"

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) с 8 мая начинает выплату компенсаций незастрахованным вкладчикам ОАО "Кавказский банк развития".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам исполнительный директор ADIF Азад Джавадов.

“Вот уже 2 месяца мы планируем выплатить компенсацию незастрахованным вкладчикам банка. Два человека были недовольны суммой компенсации, и это задерживало утверждение судом списка кредиторов. Наконец, суд решил выделить их дела в отдельное производство. Они получат компенсации, когда по ним будет принято решение. Остальным кредиторам мы начнем выплату компенсаций, каждому по 50 тыс. манатов. После выплат по первому траншу банк останется должен всего 31 человеку”, - сказал глава ADIF.