ADIF: Банки, которым запрещен прием вкладов, не могут быть обнародованы

У нас нет информации о запрете приема вкладов в какой-либо из 26 банков, действующих в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции исполнительный директор ADIF Турал Пириев.

"По этому вопросу следует обратиться в регулирующую организацию – Центральный банк Азербайджана, но, наверное, не стоить предавать огласке банки, которым запрещен прием вкладов. Наложение на банк временного ограничения еще не говорит о его плохом состоянии. Возможно, есть определенные проблемы, и после их решения банк может снова принимать депозиты, продолжить свою нормальную деятельность. Но если запрет будет доведен до широкой публики, это может вызвать совершенно обратный эффект. Вкладчики, не зацикливаясь на изучении экономических аспектов вопроса, начнут снимать свои сбережения. Но было бы желательно при наложении подобного запрета, сообщать об этом в ADIF, чтобы мы могли видеть это в нашей системе", - отметил он.