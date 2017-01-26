ADİF обратился к застрахованным вкладчикам Bank of Azerbaijan

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Ликвидатор ОАО Bank of Azerbaijan – Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADİF) обратился к застрахованным вкладчикам банка.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Bank of Azerbaijan, включенный в число участников фонда 30 июля 2007 года в соответствии с законом "О страховании вкладов", 19 января 2016 года исключен из реестра банков-участников, выданное ему свидетельство аннулировано, 22 января 2016 года в банке объявлен страховой случай.

Фонд принимает заявки вкладчиков на выплату компенсаций в течение одного года со дня первой публикации извещения. Крайней датой приема заявок на выплату компенсаций считается 27 января. В связи с этим фонд просит застрахованных вкладчиков, которые еще не представили заявки на выплату компенсаций, сделать это не позднее завтрашнего дня.

Согласно законодательству, в случае если будут представлены документы, удостоверяющие наличие обстоятельств, сделавших невозможным заявление вкладчика, то на основании заявления вкладчика этот срок может быть продлен. Однако вне зависимости от этого во всех случаях право вкладчика на получение компенсации сохраняется за ним в течение пяти лет со дня первого опубликования извещения о выплате Фондом компенсаций.