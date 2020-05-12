Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADİF) обратился к должникам Amrahbank и Atabank.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ADİF.

По информации, юридические и физические лица, имеющие долговые обязательства (кредиты) перед указанными банками, могут осуществлять платежи безналичным способом путем перечисления на специальные ликвидационные счета Amrahbank и Atabank в Центробанке Азербайджана, наличным способом в головных офисах (в г. Баку) и филиальных сетях банков (в городах и районах, за исключением г. Баку) и через платежные терминалы Milliön.

Реквизиты специальных ликвидационных банковских счетов в ЦБА:

Amrahbank, ИНН 1400064171 Центробанк, ИНН 9900071001 SWIFT.BIK (AZN) NABZAZ 2C SWIFT.BIK (инвалюта) NABZAZ 2X Код 501004 Корреспондентский счет AZN AZ74NABZ01451700000000001944AZN Расчетный счет AZN AZ68NABZ01350100000000060944AZN Корреспондентский счет EUR AZ58NABZ01452800000000007954EUR Расчетный счет EUR AZ50NABZ01350200000000059954EUR Корреспондентский счет USD AZ51NABZ01452800000000015840USD Расчетный счет USD AZ87NABZ01350200000000060840USD

За дополнительной информацией должники Amrahbank могут обратиться в головной офис по адресу: г. Баку, проспект Ходжалы, 36.

Тел: (+99412) 480-28-39.

Atabank, ИНН 9900006651 Центробанк, ИНН 9900071001 SWIFT.BIK (AZN) NABZAZ 2C SWIFT.BIK (инвалюта) NABZAZ 2X Код 501004 Корреспондентский счет AZN AZ74NABZ01451700000000001944AZN Расчетный счет AZN AZ44NABZ01350100000000055944AZN Корреспондентский счет EUR AZ58NABZ01452800000000007954EUR Расчетный счет EUR AZ84NABZ01350200000000058954EUR Корреспондентский счет USD AZ51NABZ01452800000000015840USD Расчетный счет USD AZ53NABZ01350200000000061840USD

За дополнительной информацией должники Atabank могут обратиться в головной офис по адресу: г. Баку, ул. Шамси Бадалбейли, 102.

Тел: (+99412) 497-87-00.

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