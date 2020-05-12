Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADİF) обратился к должникам Amrahbank и Atabank.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ADİF.
По информации, юридические и физические лица, имеющие долговые обязательства (кредиты) перед указанными банками, могут осуществлять платежи безналичным способом путем перечисления на специальные ликвидационные счета Amrahbank и Atabank в Центробанке Азербайджана, наличным способом в головных офисах (в г. Баку) и филиальных сетях банков (в городах и районах, за исключением г. Баку) и через платежные терминалы Milliön.
Реквизиты специальных ликвидационных банковских счетов в ЦБА:
|Amrahbank, ИНН
|1400064171
|Центробанк, ИНН
|9900071001
|SWIFT.BIK (AZN)
|NABZAZ 2C
|SWIFT.BIK (инвалюта)
|NABZAZ 2X
|Код
|501004
|Корреспондентский счет AZN
|AZ74NABZ01451700000000001944AZN
|Расчетный счет AZN
|AZ68NABZ01350100000000060944AZN
|Корреспондентский счет EUR
|AZ58NABZ01452800000000007954EUR
|Расчетный счет EUR
|AZ50NABZ01350200000000059954EUR
|Корреспондентский счет USD
|AZ51NABZ01452800000000015840USD
|Расчетный счет USD
|AZ87NABZ01350200000000060840USD
За дополнительной информацией должники Amrahbank могут обратиться в головной офис по адресу: г. Баку, проспект Ходжалы, 36.
Тел: (+99412) 480-28-39.
|Atabank, ИНН
|9900006651
|Центробанк, ИНН
|9900071001
|SWIFT.BIK (AZN)
|NABZAZ 2C
|SWIFT.BIK (инвалюта)
|NABZAZ 2X
|Код
|501004
|Корреспондентский счет AZN
|AZ74NABZ01451700000000001944AZN
|Расчетный счет AZN
|AZ44NABZ01350100000000055944AZN
|Корреспондентский счет EUR
|AZ58NABZ01452800000000007954EUR
|Расчетный счет EUR
|AZ84NABZ01350200000000058954EUR
|Корреспондентский счет USD
|AZ51NABZ01452800000000015840USD
|Расчетный счет USD
|AZ53NABZ01350200000000061840USD
За дополнительной информацией должники Atabank могут обратиться в головной офис по адресу: г. Баку, ул. Шамси Бадалбейли, 102.
Тел: (+99412) 497-87-00.
Горячая линия-136.