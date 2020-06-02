Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADİF) обратился к должникам AGBank и NBC Bank.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ADİF.
По информации, юридические и физические лица, имеющие долговые обязательства (кредиты) перед указанными банками, могут осуществлять платежи безналичным способом путем перечисления на специальные ликвидационные счета Amrahbank и Atabank в Центробанке Азербайджана, наличным способом в головных офисах (в г. Баку) и филиальных сетях банков (в городах и районах, за исключением г. Баку) и через платежные терминалы Milliön.
Реквизиты специальных ликвидационных банковских счетов в ЦБА:
|NBC Bank, ИНН
|1700130681
|Центробанк, ИНН
|9900071001
|SWIFT.BIK (AZN)
|NABZAZ 2C
|SWIFT.BIK (xarici valyuta)
|NABZAZ 2X
|Код
|501004
|Корреспондентский счет AZN
|AZ74NABZ01451700000000001944AZN
|Расчетный счет AZN
|AZ97NABZ01350100000000062944AZN
|Корреспондентский счет EUR
|AZ58NABZ01452800000000007954EUR
|Расчетный счет EUR
|AZ79NABZ01350200000000061954EUR
|Корреспондентский счет USD
|AZ51NABZ01452800000000015840USD
|Расчетный счет USD
|AZ82NABZ01350200000000063840USD
|AGBankИНН
|9900019651
|Центробанк, ИНН
|9900071001
|SWIFT.BIK (AZN)
|NABZAZ 2C
|SWIFT.BIK (xarici valyuta)
|NABZAZ 2X
|Код
|501004
|Корреспондентский счет AZN
|AZ74NABZ01451700000000001944AZN
|Расчетный счет AZN
|AZ34NABZ01350100000000061944AZN
|Корреспондентский счет EUR
|AZ58NABZ01452800000000007954EUR
|Расчетный счет EUR
|AZ16NABZ01350200000000060954EUR
|Корреспондентский счет USD
|AZ51NABZ01452800000000015840USD
|Расчетный счет USD
|AZ19NABZ01350200000000062840USD
|Корреспондентский счет GBP
|AZ90NABZ01452800000000005826GBP
|Расчетный счет GBP
|AZ45NABZ01350200000000021826GBP
За дополнительной информацией должники банков могут обратиться по следующим адресам:
Баку, улица Джалила Мамедгулузаде, 102а, головной офис AGBank.
Контактный номер: 135
Баку, Наримановский район, улица Музаффара Нариманова, квартал 2 054, головной офис NBC Bank.
Контактный номер: 932