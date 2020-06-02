Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADİF) обратился к должникам AGBank и NBC Bank.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ADİF.

По информации, юридические и физические лица, имеющие долговые обязательства (кредиты) перед указанными банками, могут осуществлять платежи безналичным способом путем перечисления на специальные ликвидационные счета Amrahbank и Atabank в Центробанке Азербайджана, наличным способом в головных офисах (в г. Баку) и филиальных сетях банков (в городах и районах, за исключением г. Баку) и через платежные терминалы Milliön.

Реквизиты специальных ликвидационных банковских счетов в ЦБА:

NBC Bank, ИНН 1700130681 Центробанк, ИНН 9900071001 SWIFT.BIK (AZN) NABZAZ 2C SWIFT.BIK (xarici valyuta) NABZAZ 2X Код 501004 Корреспондентский счет AZN AZ74NABZ01451700000000001944AZN Расчетный счет AZN AZ97NABZ01350100000000062944AZN Корреспондентский счет EUR AZ58NABZ01452800000000007954EUR Расчетный счет EUR AZ79NABZ01350200000000061954EUR Корреспондентский счет USD AZ51NABZ01452800000000015840USD Расчетный счет USD AZ82NABZ01350200000000063840USD

AGBankИНН 9900019651 Центробанк, ИНН 9900071001 SWIFT.BIK (AZN) NABZAZ 2C SWIFT.BIK (xarici valyuta) NABZAZ 2X Код 501004 Корреспондентский счет AZN AZ74NABZ01451700000000001944AZN Расчетный счет AZN AZ34NABZ01350100000000061944AZN Корреспондентский счет EUR AZ58NABZ01452800000000007954EUR Расчетный счет EUR AZ16NABZ01350200000000060954EUR Корреспондентский счет USD AZ51NABZ01452800000000015840USD Расчетный счет USD AZ19NABZ01350200000000062840USD Корреспондентский счет GBP AZ90NABZ01452800000000005826GBP Расчетный счет GBP AZ45NABZ01350200000000021826GBP

За дополнительной информацией должники банков могут обратиться по следующим адресам:

Баку, улица Джалила Мамедгулузаде, 102а, головной офис AGBank.

Контактный номер: 135

Баку, Наримановский район, улица Музаффара Нариманова, квартал 2 054, головной офис NBC Bank.

Контактный номер: 932