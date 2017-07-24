Адекватность совокупного капитала Azer-Turk Bank превысила 40%

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ На 1 июля 2017 года активы Azer-Turk Bank составили 311,623 млн манатов, а объем кредитного портфеля - 126,7 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Azer-Turk Bank.

Депозитный портфель банка составил 206,3 млн манатов.

В первом полугодии общий объем доходов равен 12,544 млн манатов, расходов – 11,1 млн манатов, а чистая прибыль банка превысила 1,43 млн манатов. Уставный капитал банка составляет 50 млн манатов.

Совокупный капитал банка после всех выплат составил 54,811 млн манатов, коэффициент адекватности совокупного капитала определен на уровне 40,84%.

Отметим, что 75% акций ОАО Azer-Turk Bank принадлежит азербайджанскому государству.